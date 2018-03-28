Düzce'de deprem

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:.55'te merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8,6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Depremin ardından açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik," dedi.