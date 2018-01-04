Düzce il jandarma komutanı itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullah Gülen cemaatinin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan Düzce il jandarma komutanı kıdemli albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullah Gülen cemaatinin Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı kıdemli albay Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu üç cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.