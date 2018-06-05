Duvara ketıl çizen gençler tutuklandı

İstanbul’da duvarlara ketıl resmi çizip 'HDP' yazdıkları için gözaltına alınan iki genç çıkarıldıkları mahkemece 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul’un Gazi Mahallesi'nde duvarlara ketıl resmi çizip, "Umut" ve "HDP" yazdıkları için gözaltına alınan Sadettin Köse ve Birol Tutuş isimli gençler, savcılık işlemlerinin ardından "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorguları ardından Tutuş ve Köse tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre hakimlik kararında, ketıl çizilen duvarda daha önce yazılan, 'YPG', 'HPG', 'YDG-H' yazıları da iki gencin üzerine yükledi.

Hakimlik kararında şu ifadelere yer verildi:

"Olayın anlatımına, şüphelilerin duvarlara PKK, APO şeklinde yazılar yazdığına ilişkin ihbar ve yakalanmalarına ilişkin tutanaklar, duvar yazılarına ilişkin fotoğraflar ve tüm dosya kapsamında şüphelilerin duvarlara 'DEVLİS', 'PKK', 'YDG-H', 'Ketildan gelen 1 Mesaj vardır' yazılarını yazmak ve ketıl resmini çizmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, atılı suç için 3713 sayılı TMK'da öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda şüphelilerin kaçma ihtimali bulunduğu, şüpheliler yönünden tutuklama engeli bulunmadığı, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gözetilerek şüphelilerin CMK'nin 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına..."