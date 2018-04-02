Düşüş rotasında Türkiye'nin de olduğu Tiangong-1 parçalandı

Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu 'Tiangong-1' (Cennet Sarayı) dünya atmosferine yeniden girdi, büyük çoğunluğunun Büyük Okyanus'un (Pasifik) güneyinde yandığı belirtildi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden (CMSEO) yapılan açıklamada Tiangong-1'in, yerel saatle 08.15'te Dünya atmosferine Büyük Okyanus'un güneyi üzerinden girdikten kısa süre sonra büyük kısmının yandığı belirtildi.

Yetkililer uzay istasyonunun tam olarak nereye düştüğünü belirtmedi ancak daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Tiangong-1'in büyük ihtimalle okyanus ya da deniz üzerinde parçalanmasının beklendiğini duyurmuştu.

ESA istasyonun enkaz parçasının bir kişinin üzerine düşme ihtimalini "bir yıl içinde bir kişiye yıldırım çarpmasından 10 milyon kat daha düşük" şeklinde nitelemişti.

BBC'nin aktardığına göre Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell uzay istasyonunun Tahiti'nin kuzeybatına düşmüş gibi gözüktüğünü belirtti.

Şu anda istasyonun herhangi bir parçasının zarar görmeden Dünya yüzeyine ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.

Türkiye, İtalya, İspanya, Japonya, Kore uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.