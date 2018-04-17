Düşmeye çare D vitamini değil, egzersiz!

Bilim insanları, 65 yaş üstü düşme insidansını azaltmanın yolunun vitamin takviyeleri değil, egzersizden geçtiğini belirtiyor.

65 yaş üstü insanlar arasındaki ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri düşme.

Peki düşmeyi önlemek için esas olan şey vitaminler mi yoksa egzersiz mi?

ABD Önleyici Hizmetler Kurumu'nun konu hakkındaki yeni önerileri, çubuğu egzersize bükmeyi öneriyor.

Bağımsız tıbbi danışma grubunun ABD'de 2012'de yayınladığı son güncelleme, düşme ile ilişkili sakatlığı önlemenin bir yolu olarak D vitamini içeren takviyeleri almanın tercih edildiğine işaret ediyor. Ancak bir insanda D vitamini eksikliği veya osteoporoz olarak bilinen kemik hastalığı bulunmadığı sürece, ne D vitamini ne de kalsiyum takviyelerinin düşmeler için koruyucu olduğu belirtiliyor.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir makale, vitamin D desteğinin yaşlı erişkinlerde düşmeyi önlemede hiçbir faydası olmadığına dair yeterli kanıt elde ettiğini öne sürüyor.

Çalışmacılar bunun yerine, 65 yaş sütü düşme riskini azaltmak ve düşmeleri engellemek için, egzersizi öneriyor. Bu egzersizler "gözetmeli grup egzersizleri" yahut fizik tedaviyi içerebilir.

51 binden fazla kişinin katıldığı 11 klinik çalışma, "D vitamini takviyesi tek başına ya da kalsiyum ile, azalmış kırık insidansı ile ilişkili değildir" diyor.

2014'ün son verileri, 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 29'unun düştüğünü bildiriyor.

Düşme sonucundan kişilerin yaklaşık yüzde 38'i, bir gün veya daha uzun süreyle tıbbi tedavi veya kısıtlı aktiviteye gereksiniyor.

2015 yılında düşme nedeniyle 33 bin kişi yaşamını yitirdi.

Egzersiz, kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet, demans ve kanser riskini de azaltıyor.

Bununla birlikte, yaşlılar için "osteoporoz, D vitamini eksikliği ya da her ikisi de olanlarda artmış risk" için D vitamini takviye önerisi, literatürdeki yerini koruyor.