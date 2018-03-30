Düşen jete ilişkin yeni gelişme: Cenazeyi bulmak için çalışma başlatılıyor

Dubai'de düşen jette hayatını kaybeden isimlerden olan ve cenazesine ulaşılamayan Beril Gebeş'in cenazesini arama çalışmaları yeniden başlıyor.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Beril Gebeş'in cenazesine ulaşılamamıştı.

Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye getirilirken, Beril Gebeş'in cenazesini arama çalışmaları durdurulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, cenazeyi bulmak için çalışmalar yeniden başlayacak.

Öte yandan Güneş gazetesinde yer alan haberde, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdiği öne sürüldü.