Dünyanın en kirli şehirleri listesine Türkiye'den de üç il girdi

Farklı ülke ve şehirlerdeki yaşam standartlarını belirleyen Numbeo adlı web sitesi, kirlilik endeksini açıkladı. Dünyanın en kirli şehirlerinin açıklandığı listede Türkiye'den de üç il yer aldı.

Numbeo'nun kirlilik endeksini açıkladığı listede, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye'den üç il girdi.

Dünyanın en kirli şehirleri arasında ilk üç sırada Afganistan'ın Kabil şehri 97,79 kirlilik endeksi ile ilk sırada yer aldı.

97,67 endeksi ile Hindistan'ın Ghaziabad şehri ikinci sırada yer alırken, Makedonya'nın Kalkandere şehri de 97,57 endeksi ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en kirli şehirleri listesinde Ankara 73,66, İstanbul 67.11, İzmir ise 62,75 kirlilik endeksi ile yer alıyor.