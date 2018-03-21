Dünyanın en eski anıtsal tapınağı Göbeklitepe'ye beton!

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de kalıntılara beton döküldüğü ve üzerinde iş makinelerinin çalıştığı ortaya çıktı. Skandalı, ölen kazı başkanı Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal-Schmidt açıkladı.

Şanlıurfa’da bulunan ve dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında bulunan ve en eski anıtsal tapınak olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye beton döküldü.

Skandalı, 2014 yılında hayatını kaybeden kazı başkanı Klaus Schmidt’in eşi arkeolog Çiğdem Köksal-Schmidt sosyal medyadan duyurdu.

Arkeolog Çiğdem Köksal, sosyal medya hesabından “Benden başka kimsenin canı acımıyor mu? Taze beton dökülen alanın yanı başında görülen F yapısı (Kaya Tapınağı) adını verdiğimiz alan, üzerinde iş makinelerinin eze eze bitiremediği alan da hemen bu neolitik döneme ait mimari kalıntıların üç metre ilerisinde, orada yüzeyde bir şey görmeyince altında da bir şey yok sanıyorlar ama orada da 15 cm. derinlikte ana kaya üzerinde neolitik döneme ait izler var” yazarak fotoğraflar paylaştı.

'KLAUS'UN YAPILMASINI İSTEMEDİĞİ HER ŞEYİ YAPIYORLAR'

Köksal, 2013 yılında başlayan ahşap yürüme projesinin bir kısmının, başka bir güzergâh saptandığı için söküldüğünü de belirterek, “Yeni saptanan güzergâh tam da Klaus’un ziyaretçi yoğunluğu yönelmesin diye ferah tuttuğu bir alanda. SİT alanına kesinlikle beton dökmeyiz, asfalt yapmayız demişlerdi Klaus hayatta iken. Onun yapılmasını istemediği, Göbeklitepe’yi tahrip edeceğini bildiği her şeyi koştura koştura yapıyorlar” dedi.

Çiğdem Köksal, çalışma yapılan alanda arkeolog, bakanlık temsilcisi ve müze görevlisi olmadığını iddia etti.

FİRMA YETKİLİLERİ: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Göbeklitepe'de yürüyüş yolu ve çevre düzenlenmesi için yürütülen çalışmalarda, kazı alanında hasara yol açmadan inşaata devam edildiğini bildiren firma yetkilileri ise söz konusu yüzeydeki alana, metrelerce uzunlukta, keçeye benzer halı serdiklerini savundu.

UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NE GİRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Göbeklitepe kazı alanında devam edilen restorasyon çalışmalarında, tarihi eserlerin bulunduğu bölgeye 6 milyon 600 bin avroluk bedelle koruma amaçlı çatı yapıldı.

Ziyarete açılan Göbeklitepe'ye, bu yıl turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımının beklenildiği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Göbeklitepe'nin, gelecek yılın başında asıl listeye alınması için çalışmalar yürütülüyor.