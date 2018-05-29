Dün yaşamını yitiren sanat tarihçisi Semavi Eyice'yi İsmail Kahraman işten attırmış

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren ve Türkiye'nin en tanınmış sanat tarihçisi olarak da bilinen Bizantolog Prof. Dr. Semavi Eyice'yi Anıtlar Kurulu'ndan görevinden, dönemin Refah Partili 'Kültür' Bakanı İsmail Kahraman'ın işten attırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en tanınmış sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, dün 96 yaşında yaşamını yitirmişti. 38 yıl boyunca Anıtlar Kurulu'nda görev yapan Eyice, 1997'de "Taksim'de camiye onay vermediği" gerekçesiyle bu görevinden alınmıştı.

REFAH PARTİSİ ZAMANINDA 'KÜLTÜR' BAKANI OLAN İSMAİL KAHRAMAN İŞTEN ATTIRMIŞ

Oda TV'de yer alan habere göre İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Semavi Eyice, İstanbul’un tarihi dokusunun bozulmaması için de mücadele verdi. Öyle ki bir dönem "Kültür" Bakanı olan şimdiki TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisine hakaret ederek görevden almıştı.

1996-1997 yılları arasında 54. Refah-Yol Hükümetinde "Kültür" Bakanı olarak görev yapan İsmail Kahraman, Bakanlık görevi boyunca skandal açıklamalara ve uygulamalara imza atmış ve sık sık haberlere konu olmuştu.

Tarih: 15 Temmuz 1996…

Dönemin "Kültür" Bakanı İsmail Kahraman, Taksim’de çok sayıda kilise olduğunu ancak cami olmadığını iddia ederek “İnşallah Taksimimiz bu ayıptan kurtulacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Taksim’de cami projesini takıntı haline getiren İsmail Kahraman bu konuda kendisine muhalefet eden bürokratlar nedeniyle projesini hızlandıramamıştı. 29 Ocak 1997 tarihli Milliyet gazetesinin “Camiden önce bürokrat kıyımı” başlıklı haberinde Kahraman’ın İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Semavi Eyice’yi görevden alarak bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Kadir Topbaş’ı bu göreve getirdiğini duyurmuştu.

Semavi Eyice, Taksim’e yapılacak caminin bölgenin tarihi dokusuna zarar vereceğini ifade ederek projeye imza atmamıştı. Prof. Dr. Semavi Eyice’yi görevden alan İsmail Kahraman hızını alamamış ve hakarette bulunmuştu. Taksim’e cami yapılamamasının sorumlusu ilan ettiği Prof. Dr. Eyice’yi bir televizyon konuşmasında hedef alan Kahraman 2 Şubat 1997 tarihli gazetelere “Kültür Bakanı terbiyesini bozdu” başlığıyla haber olmuştu.

Taksim'e cami yapılmasını Hırıstiyan dünyasının engellemek istediğini söyleyen İsmail Kahraman şöyle demişti:

"Onların oyuncağı olan kişiler de, 'Camiye ne lüzum var' diyor. 73 yaşındaki bir profesör de 'Ben sanat tarihine ihanet etmem. Cami, Taksim'in dokusuna uygun değil. Ben buna imza atmam' dedi. Rahmana gitmemiş, alnı secdeyi okşamamış ki... O zaman ben attım imzayı kendisini kapının dışına koydum."