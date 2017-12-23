Düğünde şeker kavgası: 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da düğünde şeker satıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, düğünde şeker satan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün yerine şeker satmaya giden iki kişiyle aynı yerde şeker satan iki kişi arasında tartışma çıktı.

2 liraya satılan şekerlerin, tarafların birisi tarafından 1,5 liraya satılmaya başlaması nedeniyle çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.

Her iki ailenin birbirine bıçaklarla saldırdığı kavgada vücuduna çok sayıda bıçak darbesi isabet eden Nedim Gökbel olay yerinde hayatını kaybetti, Cihangir Yelkıran da yolda hayatını kaybetti. Yaralılardan Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Güven Gökbel'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Toprak Yelkıran'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.