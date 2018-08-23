Düğünde havaya ateş açan uzman çavuş bir kişiyi öldürdü, bir bebeği yaraladı

Katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açtığı iddia edilen uzman çavuşun tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği 56 yaşındaki Hüsne Kurt yaşamını yitirirken, kucağındaki 1 yaşındaki torunu Furkan Arman Kurt ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açtığı ifade edilen uzman çavuş Sinan G.’nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) öldü, kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt (1) ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olay saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya’da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı.

Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalenin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri, uzman çavuş Sinan G.’yi tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.