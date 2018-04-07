Düğün damatsız yapıldı: Damat Erdoğan'a hakaretten tutuklu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla aldığı ceza kesinleşen damat, kına gecesinde gözaltına alındı. Ancak aileler düğünü yine de yaptı.

Diyarbakır’da evleneceği kadını kuaförden alıp kına törenine giderken aracı durdurularak gözaltına alınan damat Rohat Akboğa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan aldığı cezası onaylandığı için cezaevine gönderildi. Gelin ve damadın aileleri ise düğünü damatsız da olsa yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır’da evlilik hazırlıkları yapan Rohat Akboğa, 5 Nisan günü kına gecesine gitmek üzere evleneceği Sara Başak’ı kuaförden alıp düğün salonuna giderken aracı özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınıp doğrudan Diyarbakır Adliyesi’ne götürülen Akboğa, “cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada verilen 3 yıl 9 ay cezanın onanması nedeniyle kararın yüzüne okunmasıyla Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

DAMATSIZ DA OLSA DÜĞÜN YAPILDI

Yaşananlar karşısında şaşkınlık geçiren aileler ise kına ve düğünü iptal etmedi. Adliyeden çıkan aile kına gecesini düzenledikten sonra dün akşam da damatsız düğün yaptı. Bağlar ilçesindeki salonda yapılan düğünde davetliler halay çekti. Düğünün sonunda da geline takı takıldı.

GELİN: İNADINA YAPTIK

Süslenen gelin arabasıyla kuaförden düğün salonuna gelen Sara Başak’a dayısı eşlik etti. Gelin ve damadın oturma yerinde boş kalan sandalyeye tutuklanan damadın ceketi asıldı. Eşinin tutuklanmasının kendisini üzdüğünü ancak güçlü olduğunu söyleyen Sara Başak, “Bu mutlu günümüze tahammül edemediler. Tutuklamayı bilinçli bir şekilde kına gecesinde yaptılar. Adliyede yaptığımız görüşmede düğünün yapılmasını istedi ve biz de inadına düğünü yaptık” dedi.

CEZA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN

Akboğa’nın ceza almasına neden olan davada, sokağa çıkma yasakları döneminde öldürülen Taybet İnan ve Hacı Lokman Birlik ile ilgili yaptığı paylaşımlar, “örgüt propagandası” sayıldı. Akboğa’nın 2012 yılından bu yana sosyal medyada yaptığı 27 paylaşım ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” kabul edildi. Yerel mahkemenin verdiği toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce onaylanınca kesinleşmiş oldu.