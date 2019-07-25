Dr. Kemal Naci Ekşi Lisesinde imam hatip direnişi: Eğitim-Sen örgütlenme sekreteri İsmail Demir soL'a anlattı

İstanbul Bağcılar’da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nin oldu bittiye getirilerek imam hatip lisesine dönüştürülme sürecine tepkiler büyüyor. Dört yıldır süren mücadeleyi, eğitimde tarikatlar ve cemaatlerin rolünü Eğitim-Sen örgütlenme sekreteri İsmail Demir ile konuştuk.

İstanbul Bağcılar’da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin, Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesine veliler, öğrenciler ve mezunlar tarafından tepkiler sürüyor. Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin imam hatipleştirilme sürecini Eğitim-Sen örgütlenme sekreteri İsmail Demir ile konuştuk.

soL'un sorularını yanıtlayan İsmail Demir, bu konunun eğitime bakış açısıyla ilgili olduğunu ve ihtiyaçtan kaynaklı değil, tarikatların isteğiyle oluşan bir dönüşüm olduğunu söyledi. ''Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Yerinde Kalsın!'' talebiyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler bugün saat 13.30'da okulun önünde buluşuyor.

'DÖRT YILDIR BU TARİHİ OKULU YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin bir İmam Hatip’e dönüştürülmesi nasıl oldu?

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin sadece bu bölgeye hizmet veren bir okul değil. Esenler’in yanı sıra Güngören’in de çok yetenekli çocuklarını kapsayan bir yer. Bölgenin en eski okulu. Dr. Kemal Naci Ekşi Bey tarafından 1988 yılında yaptırılıyor. Aynı zamanda ilçenin tarihsel dokusuyla ve duygusal bağları ile de örtüşen bir okul. Dolayısıyla böyle köklü bir okulu yerinden kaldırıp yok etmek içinde bulunduğumuz dönem, eğitimin çok dip yaptığı bir süreçte düşündüren bir konu. Dört yıldır devam eden bir süreç. Dönem dönem okulun dönüşümünü durdurmayı başardık. Okul aile birliklerinin toplu dilekçeleri oldu. Vazgeçildiği söylenmişti.

'BAĞCILAR'IN YETERİNCE İMAM HATİBİ VAR, KİMSE İSTEMİYOR ARTIK'

Müfettiş raporlarından bahsediliyor. Meclis soru önergelerine de yansıdı. Bu uygulanmıyor sanırım? Neye ilişkin ya da neden uygulanmıyor?

İstanbul ve Türkiye genelinde imam hatipleşme oranı genelde 13,3. Bağcılar’a baktığınız zaman bu oran 24,2. Dönüşüme katabilecekleri yeni lise ve ortaokulu katarsanız bu oran 26’yı da aşıyor. Bu bölgede herhangi bir lise, meslek, teknik veya Anadolu proje lisesi yok. Ama İstanbul'a yeni gelen İl Milli Eğitim Müdür'ü bu süreci hızlandırdı. Bunu biz İl Milli Eğitim önünde basın açıklamasında da söyledik. Neden böyle bir şey tatil süreci ile birlikte ortaya çıkarıldı? Öğrencinin, öğretmenin okul tatili başladığı bir süreçte hızlandırıldı ve geliştirildi? Bu okulun buradan taşınması eğitime bakış açısının bir sonucu. Dört yıl önce Güngören de 11 tane ortaokul vardı, bunun 5 tanesini imam hatibe çevirdiler. Ve o süreçle ilgili de yine dava açılmıştı, uğraşılmıştı. Sonra Milli eğitimlere bağlı olarak imam hatiplerin açılmasına karar verildi.

'KARAR TAMAMEN SİYASİ, BU AKLI KİM VERİYOR'

Milli Eğitim bu süreçte bu işi biraz daha düzenli yapar bakanlık nezdinde diye düşünüyorduk. Ama bakanlığın bu kararı neye göre değiştirdiğini anlamak imkânsız. Burada çok büyük bir nüfus var. Koskoca ilçede 2 tane proje okulu var. Bu proje okulları aynı zamanda Esenler‘den de, Güngören’den de, Bahçelievler’den de öğrenci alıyor. Yani ilk 10 dilime giren öğrencilerin geldiği bir yer. Dolayısıyla bunun taşınmasının gösterilecek makul bir sebebi yok. Biz bunun siyasi bir çıkış olduğunu görüyoruz. Başka hiçbir nedeni yok. Henüz daha okulun adı bakanlık tarafından resmileşmediği halde okulun tabelasını Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi diye oraya asılması bile çok düşündürücü. Bunu asanlar sanki hırsızlık yapıyormuş gibi mahcuptular.

'SİSTEME OKULUN YENİ ADINI GİRMİŞLER'

Peki taşınma süreci başladı mı? Ne durumda şu an?

Taşınma süreci çoktan başladı. Milli eğitim sistemine Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kayıt sistemi girmediği halde kayıt yapmaya başladılar.

'OKULU YAPAN NACİ EKŞİ VE VELİLER HUKUKİ SÜRECE BAŞVURACAK'

Peki bir dava açılma düşüncesi var mı?

Okulu yapan Naci Ekşi Bey okulun bağışçısı, bu konuyla ilgili dava açacak. Bu hayırsever için de olumsuz şeyler söylüyorlar. Yani okula para vermemiştir, o zamanki vakıf katkı sunmuştur gibi. Kaldı ki vakıfta onun adı var, aynı zamanda da arkadaş grubu var. Bundan da kendileri çok rahatsızlık duyuyor zaten. Aynı zamanda çocukları mağdur olan ailelerden böyle bir dava açma söz konusu olacak. Naci Ekşi Bey’in İl Milli Eğitime vermiş olduğu bir dilekçe var cevabını bekliyor.