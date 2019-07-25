Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi boyun eğmiyor

İstanbul Bağcılar’da sınavla öğrenci alan okullardan biri olan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri ve okul personeli okullarının taşınma gündemine yönelik bugün 13:30’da okulun önünde buluşup, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin yerinde kalmasını istediklerini dile getiren topluluk “Naci Ekşi Yerinde Kalsın” sloganları atarak basın açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamada; “ 3 yıldan bu yana Dr. Kemal Naci Anadolu Lisesinin başka bir yere taşınması ve bu binanın imam hatip lisesine dönüştürülmesi sürekli gündeme getirilmekteydi. Bu süreçte gerek okulun personeli gerekse öğrenci ve veliler tepkilerini ortaya koyarak uygulamayı durdurdular. Ancak gelinen noktada MEB, okulun taşınmasına ve dönüşmesine uygun olmayan raporları da değiştirerek, bu lisenin Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kız İmam Hatip Ortaokuluna dönüşüm kararı vermiştir. Bu dönüşüm kararı kesinleşmeden okulun tabelası değiştirilmiş ve günlerce İmam Hatip Lisesine kayıt adı altında duyurular yapılmıştır. Bağcılar’da yapılmak istenenin aksine bilimsel akademik eğitim veren Anadolu Liselerine ihtiyaç vardır” denildi.

'BU BÖLGEDE BÖYLE BİR OKULA GEREK YOK'

Okulun mezun öğrencileriyle yaptığımız konuşmada; o bölgede İmam Hatip Lisesine gerek olmadığını, bu taşınma işleminin Anadolu Liselerinin kalitesini düşürmek adına yapılan bir girişim olarak gördüklerini dile getirdiler. Ülkenin durumundan kaynaklı tepkilerini dile getirmekten çekindiklerini belirten öğrenciler İmam Hatip Liseleri ile bilimden uzak, gerici bir eğitim planlandığını, bu nedenle Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi gibi nitelikli eğitim veren okulların bulundukları alandan daha uzak, ulaşımın sıkıntılı olduğu yerlere taşıdıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde “Gerici Kuşatmaya Karşı Okulumuza Sahip Çıkıyoruz!” başlığı ile bildiri yayınlayan, bu süreci yakından takip eden Solcu Liseli öğrenciler bugün de Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencilerini yalnız bırakmadı. Gerici kuşatmayı okullarından ve ülkeden atmak için kolları sıvayan Solcu Liseliler sıra arkadaşlarını ve onların velilerini İmam Hatipleşme durumuna karşı boyun eğmemeye, mücadele etmeye çağırdı.