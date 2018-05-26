Dövizdeki artış vatandaşı vurdu: İlk zam ilaca geliyor

Avro ve dolardaki artış yurttaşın cebini vurdu. Üç gün sonra eczaneye giden yurttaşlar ilaçları yüzde 2,5 daha zamlı alacak.

Avro ve doların önlenemeyen yükselişi yurttaşa zam olarak döndü. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile ilaçlara yüzde 2,5 zam geldi.

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında” Bakanlar Kurulu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde tanımı yer alan fiyat takibi yapılmayan ürünler için 2019 yılının dönemsel avro değeri geçerlilik tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 2,5 seyyanen artış uygulanır” denildi.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre üç iş günü sonra eczaneye giden yurttaşlar ilaçlarını yüzde 2,5 daha zamlı fiyat üzerinden alacaklar.

İlaç fiyatlarına gelen zammın, yükselişi önlenemeyen avro-dolar kuru ile ilişkili olduğuna dikkati çeken Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Yurttaş ilaca daha pahalı erişecek” dedi.

İlaç sıkıntısı sorununun sadece zam ile çözülemeyeceğini belirten Saydan, şunları söyledi:

“Ülkemizde de İlaç sıkıntısı yaşanmaması için yetkililerin, ellerindeki imkanlarla ilacın ülkemizde her zaman bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlaması gerekmektedir. Yerli ilaç üretimi ve kullanımı özendirme çalışmaları hızlandırılmalıdır. Ekonominin gerçekleri acımasızdır. Reel ekonominin kurallarına uygun davranılmazsa bu davranışın bedelini tüm halkımız çeker. Güncel kurun ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir."