Dört ay kaldı: 1 Ocak'tan itibaren marketlerde naylon poşet paralı oluyor

Marketlerde müşterilere verilen naylon poşetlerin 1 Ocak 2019'dan itibaren paralı olacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, naylon poşetlerin ham maddesinin petrol türevi olduğunu söyleyerek, bu uygulamayla 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine yardımcı olunacağını ifade etti. Palandöken, 'Yeni yıla kadar yavaş yavaş kese kâğıdı, file ve bez torba kullanımı yaygınlaşmalı' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli" ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, marketlerde verilen naylon poşetlerin yeni yıl itibarıyla paralı olacağını hatırlatarak, naylon poşetlerin ham maddesi petrol türevleri olduğundan uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını bildirdi.

Geri dönüşümü zor olan plastik poşetlerin çevreye verdiği zarara dikkati çeken Palandöken, "Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için 1 Ocak 2019'dan itibaren parayla satılmasını destekliyoruz. Bu durum hem kullanımı azaltacak hem de çevreye verilen zararı en aza indirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken file, bez torba ve kese kağıdı gibi çantaların günlük hayatta şimdiden kullanmaya başlanması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Yıl içerisinde naylon poşet için yaptıkları harcamayı bez torba ve file için de rahatça yapabilirler. Bunun için ek bir ücrete gerek yok. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanımızda bulunması gerekir."