Dolar ve avro yükselişte

Serbest piyasada dolar 3.83 lira seviyesine yükselirken, avro da 4,69 düzeyinde işlem görüyor.

Türkiye'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle dolar ve avroda dün başlayan tırmanış yeni günde de sürüyor. Dolar 3,8324 liraya, avro da 4,6928 liraya kadar yükseldikten sonra, ABD para birimi 3,82 - 3,83 lira, avro 4,68 - 4,69 lira aralığına döndü.

Euro 24 Kasım'da 4,7046 lira ile, dolar da 21 Kasım'da 3,9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününe de yüzde 0.40 düşüşle 111 bin 708 puandan başladı ve kayıplarını kısa sürede yüzde 0.8'in üzerine taşıdı.