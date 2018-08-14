Dolar protestosu: Üstünde 'Allah' yazıyor diye yakmadılar, TL'ye çevirdiler

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi grup, doları protesto etmek için toplandı. Esnafın bir bölümü ise 'Yak yak' diye slogan attı. Bu sırada bir kişi, 'Amerikan'nın ilahlaştırdığı doları yırtıp atmak geliyor içimden. Ama bu dolarda Allah'ın adı yazıyor, o yüzden yıpratmayalım" diyerek karşı çıktı.

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi grubun, hükümetin "dövizlerinizi bozdurun" çağrısına destek vermek yaptığı basın açıklamasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Sultanhamam Meydanı'nda toplanan esnaf ve dernek üyeleri, "Ekonomik Savaşı Kazanacağız" yazılı pankart açtı.

Grup, bozdurmak üzere yanlarında getirdikleri dolarları çıkardı. Esnafın bir bölümü ise "Yak yak" diye slogan attı.

Bu sırada "Dolarları yakın" çağrılarına bir kişi, "Amerikan'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Ama bu dolarda Allah'ın adı yazıyor. Biz saygısızlık da yapmayız. Bu dolarda Allah'a inanıyoruz yazıyor, o yüzden yıpratmayalım"diyerek karşı çıktı.

Grup daha sonra dolarları bozdurmak üzere meydanda bulunan banka şubesine gitti. Esnaf toplam 100 bin dolar bozdurarak vadeli hesaplarına yatırdı.