Dolarda beklenen oldu, 4 TL'yi gördü!

Dolar ve euro'da gece saatlerinde yükselme yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerken euro da yüzde 2'lik artışla 4,95 seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, kısa süreli olarak 4 TL'nin üzerine çıktı.

Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından da uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Dolar şu an 3,96 ila 3,99 TL bandı arasında seyrediyor.

Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.