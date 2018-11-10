Dokuzu beş geçe siren unutuldu: Soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma törenindeki saygı duruşu sırasında siren sesi unutuldu. Sirenin çalmaması tepkilere yol açtı. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın açılacağını söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde tören alanındaki saygı duruşu sırasında siren çalmaması tepkilere neden oldu. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın açılacağını söyledi.

Saygı duruşı sırasında, saat 09.05'te sirenlerin çalmaması alanda bulunanların tepkisine yol açtı. Programın bitiminde Kaymakam Uğur Turan, bunun nedenini öğrenmeye çalıştı. Kaymakam Turan ardından yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık ve belediye başkanlığı bu konuda gerekli soruşturmayı yapacak" dedi. Belediye Başkanı Şirin de, "Bize düşen bölümde biz de soruşturma açacağız" diye konuştu. Alanda bulunan vatandaşlar, sirenin unutulduğunu söyledi.