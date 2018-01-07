Doktora ölüm tehdidi: Ağrı'dan çıkamazsın

Ağrı'da ölüm tehdidine uğrayan doktor sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi. Tehdit edilen Doktor Gökyayla, sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre Gökyayla, bir hastayı ilgili başka bir doktora yönlendirdiği için şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi.

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Dr. Ece Gökyayla can güvenliği olmadığını belirterek yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

'KÜFREDEREK BAKMAK ZORUNDASIN' DEDİ

Darp raporu alan Gökyayla olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:

"Sabah saatlerinde nöbetim bitmişti. Hastaları taburcu/devir ediyordum. Bir adam kolumdan tuttu çocuğa bak diye. Gittim. Çocuk muayene olmuş, ateşi düşürülüyordu. Çocuğun tedavisinin verildiğini başka bir doktorun muayene ettiğini, ona söyleyebileceklerini, benimse nöbetimin bittiğini, hastaneden şu an ayrıldığımı söyledim. Bana küfrederek bakmak zorunda olduğumu, Ağrı’dan çıkamayacağımı, beynimi uçuracağını söyleyerek tehdit etti ve duvara itti. Çağırdığım güvenlik gelmeyince polis çağıracağımı söyledim. Bunu duyunca kaçtı. 155’i aradım. Polisler gelip beni aldı, yakalanana kadar beni merkezde tuttular.”

Gökyayla'ya sosyal medyadan destek gelirken, bakanlık olayla ilgili tahkikat başlattığını duyurdu.