Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK ‘kısıtlı seçmen’ listesine aldı

Psikiyatrik muayene olduktan sonra yazılan reçeteyle antidepresan kullanan bir vatandaşın adının, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘kısıtlı seçmen’ listesine eklendiği ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP açısından seçimin iptal edilme gerekçelerinden biri de 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıydı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararında ise bu iddia çürümüştü.

YSK, AKP'nin itirazı üzerine "Zihinsel Engelliler ve Kısıtlılar" başlıklı liste oluşturarak, adı geçenler hakkında vesayet ihbarında bulunulması için 26 Nisan’da Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazdı. İlçe seçim kurulu, 7 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vesayet ihbarında bulundu.

Fatih İlçe Kurulu'nun yaptığı ihbarda “Listenin YSK’dan gelmesi nedeniyle kişinin zihinsel engeli yönünden makul şüphe bulunduğundan vesayet yargılaması yapılması gerektiği düşünülmektedir” denildi. Böylece bir listenin bulunduğu ortaya çıktı. Şimdi ise listedeki yurttaşlar, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava kapsamında bir hastaneye sevk edilecek. Verilecek rapor uyarınca yurttaşlara vasi atanıp atanmayacağına karar verilecek. Vasi atanırsa söz konusu yurttaşlar oy kullanabilecek.

ANTİDEPRESAN KULLANDI, KISITLI SEÇMEN LİSTESİNE ALINDI

Cumhuriyet’ten Cüneyt Muharremoğlu’nun haberine göre doktor tedavisi ile antidepresan kullanmaya başladığı için, kısıtlı seçmen olduğu iddia edilen 28 yaşında bir yurttaş ise “Sağlık sorunum yok. Yalnızca ben değil, herkes doktora gidiyor” diyerek oy kullanıp kullanmama durumunun mahkeme kararına bağlanmasına itiraz etti.

Olay, gizli kalması gereken özel bilgilerin seçim malzemesi olarak kullanılmak amacıyla sızdırıldığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.