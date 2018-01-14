Doğu Anadolu'da kar yağışı

Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ağrı'da 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Kent merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 17, Erzurum'da 14, Kars'ta 5 ve Ağrı'da 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.