Doğtaş Mobilya Fabrikası’nda çalışan Süleyman Çetinkol'un yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Mücadele ve Haberleşme Ağı olayın trafik kazası olmadığını, iş cinayeti olduğunu vurguladı.

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Doğtaş Mobilya Fabrikası’nda çalışan Süleyman Çetinkol, mesai ücretleri ödenmediği ve maaşları geç yatırıldığı için ay sonunu getirebilmek amacıyla önceki akşam iş çıkışı balya yüklemeye gitti. Traktörün dereye yuvarlanmasıyla saman balyalarının altında sıkışan Çetinkol boğularak yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Mücadele ve Haberleşme Ağı olayın trafik kazası olmadığını ve iş cinayeti olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Doğtaş işçisi Süleyman'ın ölümü iş cinayetidir'

Dün yerel gazetelere düşen acı haber, büyük bir gerçeği gün yüzüne çıkarmış bulunmaktadır. Haberde şöyle diyordu: “Biga’nın Hoşoba Köyü’nde traktör römorkuna sardığı saman balyalarının üzerinde bulunan Süleyman Çetinkol traktörün dereye yuvarlanmasıyla boğularak hayatını kaybetti.”

İlk bakışta bir trafik kazası gibi duruyor. Ama yanılıyorsunuz; olay ülkemizde yabancısı olmadığımız bir iş cinayeti!

Çünkü hayatını kaybeden Süleyman Çetinkol’u tanıyoruz.

Süleyman Çetinkol, Doğtaş’ın Biga fabrikasında çalışan bir emekçi.

Doğtaş’ın yapılan fazla mesai ücretlerini ödemek yerine izin kullandırması kardeşimizin karnını doyurmuyor. O akşam da Doğtaş’ta fazla mesai olmasına rağmen yevmiyeci olarak tarlaya çalışmaya gitmek zorunda kalmıştı.

Bir emekçinin daha ay sonunu getiremediği maaşı, ödenmeyen mesaisi yüzünden başka bir yerde çalıştığı sırada hayatının sona ermesi… Bu hak gaspı, iş cinayeti değil de nedir?

Bu sadece bizi üzüyor kardeşler, işçileri üzüyor! Doğtaş’ın patronlarının umurunda değil.

Doğtaş’ta birkaç aydır geç ödenen maaşlar zamanında ödenseydi, hakkı olan fazla mesainin karşılığını alsaydı Süleyman, emeğiyle ürettiği fabrikada çalışacaktı.

Sadece reklam için milyonlarca lira harcayan Doğtaş‘ın işçiye reva gördüğü böyle bir düzen.

‘Yetmiyorsa git tarlada da çalış’ düzeni.

İşçilere uyguladığınız mobbing, geç ödenen maaşlar, yatırılmayan fazla çalışma ücretleri…

Bizi bu köhne patron düzeninden bir şey kurtaracak, o da örgütlü mücadele.

Patronların karşısına dikilmediğimiz taktirde, Süleyman kardeşimizin yaşamını yitirmesinde gerçek sorumlunun kim olduğunu bulmaya çalışmadığımız sürece, acı ama gerçek, bu devran böyle devam edecek.

Bu devran böyle devam etmesin diyenlerin sayısı artmak zorunda.

Ya yaşanılası bir ülkeyi nasırlı ellerimizle biz kuracağız ya da onlar için bazen fabrikada bazen tarlada ölmek zorunda kalacağız.

Doğtaş patronları ile birlikte Çanakkale’de işçi düşmanlığında sınır tanımayan tüm patronların şundan şüphesi olmasın;

Patronların Ensesindeyiz Ağı, Çanakkale’de işçi kardeşlerimizin sesi olacak, ellerimizi patronların yakasından ayırmayacağız.

Süleyman Çetinkol kardeşimizin yakınlarına sabır diliyoruz. Sözümüzü tutacağız özlemini duyduğu, yaşanılası bir ülkeyi kuracağız.

Başta Doğtaş emekçileri olmak üzere Çanakkale’de mesaileri ödenmeyen, mobbing yapıldığını düşünen, iş yerinde hak gaspına uğrayan tüm emekçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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