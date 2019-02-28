Doğal gaz tüketimi 2018’de yüzde 8,28 azaldı

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.

Türkiye’nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalarak 48 milyar 907 milyon metreküpe düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı rapora göre, Türkiye’de 2017’de 53 milyar 322 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 8,28 azalışla 48 milyar 907 milyon metreküpe indi.

Bu dönemde, doğal gaz ithalatı da yüzde 8,85 azalarak 55 milyar 249 milyon metreküpten 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

TMMOB'un yaptığı çalışmada 2018 yılında elektrik fiyatları yüzde 45, doğalgaz fiyatları yüzde 27 artarak enflasyonun üzerine çıkıp rekor kırdığı belirtilmişti.