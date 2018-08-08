DNA testi sonuçlandı: Japon Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızıymış

2017’de yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japon vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

2017’de yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japon vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı DNA testi için açıldı, doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Naim Süleymanoğlu'nun 18 Kasım'daki vefatı sonra Sekai Mori, babalık dava açmıştı. Mori'nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti. Mahkeme, Mori'nin iddiasına ilişkin Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak doku örnekleri alınmasına karar vermişti. Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı. Raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek.

Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor.