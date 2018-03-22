Dizi oyuncusu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul polisince düzenlenen bir operasyonda, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa rolündeki oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Narkotik Polisi, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı Sinan B.'yi Avcılar’da takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü Sinan B. İçerenköy’de, Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Behram Paşa rolünde oynayan Adnan Koç’la buluştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, ikili bir kafeye girdiğinde polis operasyon düzenledi. Uyuşturucu torbacısı, Adnan Koç ve 3 kardeşi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Adnan Koç’un üzerinde 5 kullanımlık kokain ele geçirildi. Kafedeki aramalarda ise metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Polisin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucuları polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında “Polise direnmek”ten işlem yapıldığı öğrenildi.

Sinan B.’nin oyuncu Serhan Onat’a da uyuşturucu sattığı iddia edildi. İstanbul Narkotik Polisi’nin Serhat Onat hakkında geçtiğimiz hafta uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı öğrenildi. Serhat Onat'ın denetimli serbestlik uygulanarak bırakıldığı belirtildi.