Diyarbakır'da 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada yürütülen operasyonlar bahanesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Hani ilçelerinin dağlık ve ormanlık alanında operasyon başlatıldı.

Operasyonun yapılacağı ve saat 08.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler şöyle:

Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y. Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A. Turalı, Gürbulak mezraları; Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları.