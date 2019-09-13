Diyarbakır: Süleyman Soylu HDP önünde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'a gitti ve HDP il binası önünde yapılan eyleme katıldı.
11 gündür HDP binası önünde bulunan ve çocuklarının HDP tarafından kaçırılarak PKK'ye katıldığını iddia eden ailelere seslenen Soylu HDP'yi suçladı ve "HDP, bu annelerin masum çocuklarını alıp terör örgütüne katan yapıdır" dedi.
Soylu, "Bu bir siyasi partinin bir terör örgütüne kendisini kullandırmasının sonunu oluşturacak hayırlı ve güçlü bir adımdır. Anneler güçlü bir haykırışı ortaya koyuyor. Güçlü sonuç alacağız. Annelerin acılarını bu topraklarda ve coğrafyada bitireceğiz" diye konuştu.