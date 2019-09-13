Diyarbakır: Süleyman Soylu HDP önünde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir süredir HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin yanına gitti. Soylu HDP'nin 'bir terör örgütüne kendisini kullandırdığını' ve eylemin bunun sonunu oluşturacağını öne sürdü. Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP'yi suçlayan aileler 11 gündür HDP binasının girişinde eylem yapıyor. HDP eliyle dağa gönderilme iddialarıyla ilgili yandaş basında yayınlanan videolar, eylemin bir siyasi karar sonucu başlatıldığı görüşünü güçlendiriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'a gitti ve HDP il binası önünde yapılan eyleme katıldı. 11 gündür HDP binası önünde bulunan ve çocuklarının HDP tarafından kaçırılarak PKK'ye katıldığını iddia eden ailelere seslenen Soylu HDP'yi suçladı ve "HDP, bu annelerin masum çocuklarını alıp terör örgütüne katan yapıdır" dedi. Soylu, "Bu bir siyasi partinin bir terör örgütüne kendisini kullandırmasının sonunu oluşturacak hayırlı ve güçlü bir adımdır. Anneler güçlü bir haykırışı ortaya koyuyor. Güçlü sonuç alacağız. Annelerin acılarını bu topraklarda ve coğrafyada bitireceğiz" diye konuştu. İLGİLİ HABER HDP'den parti önündeki eyleme ilişkin açıklama: Bakanlık ve Cumhurbaşkanı yönlendiriyor