Diyanet'ten TBMM'ye çağrı: Zekat verene vergi indirimi yapılsın

Diyanet İşleri Başkanlığı, TBMM'ye zekatın özendirilmesi için "zekatını verenlerin" vergilerinde indirim yapılması önerisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zekatın özendirilmesi ve teşvik edilmesi için zekat olarak verilen miktara vergi indirimi uygulanması çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, öneride, "Eğitim yardımlarına uygulanan vergi indiriminin, zekat için de uygulanması yerinde bir karar olur. Bu konuda dinen bir sakınca da yoktur. Gıda Bankacılığı kanalıyla verilecek zekata vergi indirimi uygulanması, zekatın özendirilmesi ve teşvik edilmesini de sağlar" dedi.

DEKONT ALINACAK

MemurlarNet'in haberine göre; Eğer bu öneri hayata geçirilirse, dinen zekat vermekle yükümlü olan kişiler, Gıda Bankacılığı veya zekat toplama izni bulunan kurum ya da kuruluşlar kanalıyla yaptıkları bağışı gösteren makbuz veya dekont alacaklar. Belgelendirilen bu miktar daha sonra vergiden düşülecek.