Diyanet'ten 'kurban bağışına' kur ayarı: 750'den 850'ye yükseldi

Diyanet Vakfı, dolar kurundaki artış nedeniyle kurban bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardı.

Diyanet Vakfı, dolardaki artış nedeniyle kurban bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AKP’nin yurttaşın elindeki dolarını bozmasını istediğine işaret ederek, “Ancak Diyanet Vakfı dolar kuru üzerinden kurban bağışı alıyor. Bir ay önce 750 lira bağış alan vakıf, dolar kurundaki artışı dikkate alarak yeni bağış için 850 lira istedi” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre İlhami Özcan Aygun, hem tarımın hem de ekonominin çöktüğünü söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası’nın ithal edilen kurbanlık hayvanlara ilişkin verilerini anımsatan Aygun, Türkiye’nin Avusturya’nın yanı sıra Bulgaristan ve Ukrayna’dan bile hayvan ithal eder hale geldiğine dikkat çekti. Aygun, “Altı ayda ithal edilen koyun sayısı 9 ilimizdeki (Bartın, Rize, Düzce, Karabük, Yalova, Zonguldak, Gümüşhane, Bayburt, Sakarya) koyun sayısı kadar ise üzerinde düşünmek lazım. Yani ithalat yapmasak kurban bulamayacakmışız! Çok hazin bir haldeyiz” dedi.

Aygun, kurbanlık hayvanların ithal edilmesi nedeniyle dolar kurundaki artışın önce Diyanet Vakfı tarafından yurttaşa yansıtıldığını söyledi.

Diyanet Vakfı’nın bir ay içinde kurbanlık bağış miktarını 750 liradan 850 liraya çıkardığına dikkat çeken Aygun, “Vatandaştan dolarını satması isteniyor. Ama kamu kurumlarına bağlı vakıflar dolar kuru ile kurban satıyor” eleştirisini yaptı.