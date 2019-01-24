Diyanet'ten Avrupa Birliği ülkelerine din görevlisi gönderme kararı

2018 ödeneğini sıfırlayan ve ek ödenekten 106 milyon lira daha aktarılan Diyanet işleri Başkanlığı, Avrupa Birliği ülkelerine kısa süreliğine 250 din görevlisi gönderme kararı aldı. Toplam 250 din görevlisinin istihdam edileceği öğrenildi.

Diyanet işleri Başkanlığından yapılan duyuruda, yurt dışı cami derneklerinde ramazan ayı nedeniyle bir veya üç aydan iki yıla kadar kısa süreli görevlendirilmek üzere sınavla 250 din görevlisi seçileceği bildirildi.

Personelin görevlendirileceği ülke, bölge, yer, zaman ve sürenin ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirleneceği ifade edilen açıklamada, AB ülkelerinde görevlendirilmek üzere dini ihtisas mezunu olan 40, "aşere-i takrip" ve "tayyibe" mezunu olan 40, en az iki yıllık dini yüksek öğretim mezunu olan ve imam hatip lisesi mezunu olup ilahiyat dışında dört yıllık bir lisans programını tamamlamış olan 170 olmak üzere toplam 250 din görevlisinin istihdam edileceği belirtildi.

DİYANET 2018'DE ÖDENEĞE DOYMAMIŞTI

Diyanet İşler Başkanlığı, 2018'de 7,7 milyar liralık bütçesini bitirmiş, 106 milyon lira daha ek ödenek kullanmıştı.