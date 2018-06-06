Diyanet'ten 4-6 yaş grubu çocuklara iftar etkinliği

AKP iktidarında yaşamın ve kamusal alanın tüm noktalarında dinsel referansları dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de çocuklara yönelik iftar programlarına başladı. Ankara’da 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Ağaç yaşken eğilir' dedi.

AKP iktidarında yaşamın ve kamusal alanın tüm noktalarında dinsel referansları dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de çocuklara yönelik iftar programlarına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Ahmet Hamdi Akseki Camisi avlusunda gerçekleştirilen iftar programına, Çankaya Müftülüğü'ne bağlı Kuran kurslarında ve okul öncesi 4-6 yaş grubu Kuran kurslarında eğitim verilen çocuklar ile aileleri katıldı.

4-6 yaş grubundaki çocuklara Kuran ve ilahi okutulan iftar programında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da konuştu.

Çocukların "evlerin ve camilerin süsü" olduğunu iddia eden Erbaş, “Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu kızı birlikte camiye gelsinler. Buradan peygamber efendimizin şu önemli nasihatini hatırlatmak istiyorum, çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz” dedi.

"Ağaç yaşken eğilir" ata sözünü hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

“Yedi yaşından önce çocuklarımıza dinimi öğreniyorum, peygamberimi öğreniyorum, ahlakımı öğreniyorum başlıkları altında yaşlarına uygun programlar yapıyoruz. Şu anda burada bulunan çocuklarımızın pek çoğu 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına devam ediyorlar. Altı sene önce atmış olduğumuz tohum meyve verdi. Bugün sayı 140 binler civarında oldu. Bu daha da artacak milyonlara ulaşacak, buna ihtiyacımız var."