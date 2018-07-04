Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi: 90 bin camide salâ, tüm camilerde hutbe

Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' adı altında ülke genelindeki camilerde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' adı altında ülke genelindeki camilerde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yapılacaklar sıralandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" kampanyasının başlatıldığı ve 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kuran kurslarında Kuran'ın en az bir kez hatim edileceği bildirildi.

Genelgede yer alan programa göre, 13 Temmuz Cuma günü cuma namazı öncesinde merkez camilerde "Kuran Ziyafeti" adı altında programlar yapılacak.

"15 Temmuz" konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde okunacak. Ayrıca turistlerin ziyaret ettiği camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde cuma hutbesi İngilizce, Almanca ve Arapça da okutulacak.

90 BİN CAMİDE SALÂ

Yaz Kuran kurslarında da "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" adıyla etkinlikler düzenlenecek.

Ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde "15 Temmuz'da Ne Oldu" başlıklı konferanslar gerçekleştirilecek.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı olarak bir defa salâ okunacak. Ayrıca camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak.

HALKA YÖNELİK KONFERANSLAR

Tüm illerde temmuz ayı içinde halka yönelik "15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz" başlıklı konferanslar yapılacak.

Başkanlıkça hazırlanan "15temmuz.diyanet.gov.tr" internet sayfası personele duyurulacak, içeriğindeki bilgi ve materyaller programlarda, yerel medyada ve diğer çalışma alanlarında kullanılacak.

"15 Temmuz Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha" başlıklı afiş, konferanslarda kullanılmak üzere bastırılacak.