Diyanet'in 'personel açığı' bitmiyor: 9 bin 500 kişi daha alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez 6 bini imam olmak üzere 9 bin 500 personel aradığını duyurdu.

AKP'nin en çok bütçe ayırdığı kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "personel açığı" bitmek bilmedi. Bu kez 9 bin 500 kişinin daha işe alınacağı açıklandı.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz gün açıklanan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın detaylarını verdiği Diyanet’e 9 bin 500 personel alımına ilişkin ilan başkanlığın internet sitesinde yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 600 müezzin kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olması gerektiği belirtilirken, başvuruların 16 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.