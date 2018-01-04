Diyanet tartışma yaratan o sayfayı erişime kapattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde "çocuk yaşta evliliklerin yapılabileceğine" yönelik ifadelerin yer aldığı Dini Kavramlar Sözlüğü bölümünü tepkiler üzerine kapattı. Çocuk yaşta evlilik ifadelerinin de yer aldığı sayfaya girilmek istendiğinde, sitenin ana sayfasına yönlendirme yapılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî internet sitesinde yer alan “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer”, “Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” ifadelerini içeren sayfa kapatıldı.

Söz konusu sayfada "Dini Kavramlar Sözlüğü" yer alıyordu.

Çocuk yaşta evlilik ifadelerinin de yer aldığı sayfaya girilmek istendiğinde, sitenin ana sayfasına yönlendirme yapılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Diyanet resmî internet sitesinden nikahı tanımlamış, evliliğin kişiyi zinadan koruduğunu ve insan neslinin devamını sağladığını savunmuştu.

“Kişinin gayri meşru ilişkiye girme tehlikesi bulunması halinde evlenmesi vaciptir” diyen Diyanet, buluğ tanımını yaparken çağına giren kız çocuklarının evlenebileceğini de şöyle tanımlamıştı:

“Nikahın, iki şahit huzurunda tarafların irade beyanında bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikahlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur (yapılması daha iyi olan).”

SİTENİN O SAYFASI KAPATILDI

Çocuk yaşta evlilikle ilgili ifadelerin yer aldığı sayfanın, siteden kaldırıldığı ortaya çıktı. Diyanet.gov.tr/dinikavramlar uzantısından erişilebilen sayfaya girilmek istendiğinde, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi, kullanıcıyı otomatik olarak anasayfaya yönlendiriyor.