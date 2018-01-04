Diyanet, skandal fetvasını cuma hutbesiyle düzeltmeye çalışacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumda tepkilere neden olan “9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” fetvasını düzeltmek için cuma hutbesini bu konuya ayırdı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün Diyanet'in o fetvasını savunmuş ve "Diyanet’in fetva verirken uygulayacağı tek kanun Allah’ın kanunlarıdır" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumda tepkilere neden olan “9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” fetvasını düzeltmek için cuma hutbesini bu konuya ayırdı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müftülüklere iletilerek yarın cuma namazında okunması istenen “Dünyadaki Cennetimiz: Aile” başlıklı hutbede, "9 yaşındaki çocukların evlenebileceği" yönündeki fetvasını düzeltmeye çalışacak.

"ÇOCUKLARI İSTİSMARA BIRAKMAK CAİZ DEĞİLDİR" DENİLECEK

Hutbede, İslam dininde sorumluluk, ceza ve mükafat konusunda irade hürriyetinin esas olduğuna vurgu yapılırken şöyle devam edildi:

"İnsanın, onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde asla caiz değildir. Kendine, Rabbine ve çevresine karşı henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dinî ve ilmî hiçbir meşruiyeti, hiçbir temeli yoktur. Yuva kurmanın, eş ve anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor: Evleneceğiniz eş konusunda seçici davranın, denginizle evlenin. Kızlarınızı da emsalleriyle evlendirin.”