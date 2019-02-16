Diyanet: Sigaranın haram olduğunu anlatmalıyız

Sigara bağımlılığına karşı sigaranın 'haram' olduğunun analatılması gerektiğini savunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, buna karşı çocuk Kuran kurslarının 'önemli bir imkan' olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda din görevlileriyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam'dan önce dünyanın çeşitli yerlerinde var olan yanlış anlayışların benzerlerinin günümüzde de bulunduğuna işaret ederek, çocukların, gençlerin çeşitli bağımlılıklarla adeta zihinlerinin yok edilmesine engel olacaklarını belirtti.

Erbaş, "Dünyada ve ülkemizde yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu ne büyük bir faciadır." ifadelerini kulandı.

'ÇOCUK KURAN KURSU ÖNEMLİ BİR İMKAN'

Erbaş, sigara bağımlılığına karşı 4-6 yaş Kuran kurslarının "önemli bir imkan" olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar büyürken, karakterleri oluşurken etkimiz olsun istiyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sigara kulanımına ilişkin daha önce de "sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek" açıklamasında bulunmuştu.