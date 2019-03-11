Diyanet-Sen de topa girdi: Ezanı protesto edenler için yasal işlem başlatılsın

8 Mart'ta kadınların yürüyüşü sırasında ezanın protesto edildiği iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Diyanet-Sen de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Bu protestoyu gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılmalı' denildi.

8 Mart'ta Taksim'deki kadın yürüyüşü sırasında, ezanın protesto edildiği iddiasına ilişkin tartışma sürüyor.

Bu arada kısa Diyanet-Sen olan Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."