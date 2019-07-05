Diyanet LGBT’lerden rahatsız: Erbaş dışladı, hedef gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesinde yine LGBT'leri hedef aldı. Geçtiğimiz hafta Onur Yürüyüşü'nü algı operasyonu ve sapkınlık diyerek hedef gösteren Erbaş, bu sefer eşcinselliğin 'bir neslin felaketini hazırlayacağını' öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce Konya’da bir otelde düzenlenen ‘Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı.

Konferansın ardından cuma namazı için Kapu Camiine geçen Erbaş, cuma hutbesinde yine LGBT'leri hedef gösterdi.

Erbaş, insanların cinsiyetinin “Allah tarafından belirlendiğini” ve “özgürlük alanı olmadığını” iddia ederek, LGBTİ’leri hedef aldı. Erbaş, eşcinselliğin “bir neslin felaketini hazırlayacağını” öne sürdü.

'NESLİMİZİN GÜVENLİĞİ DOKUNULMAZDIR'

Erbaş şunları söyledi: “Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının, hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer.''

'AİLEYİ YOK SAYAMAZSINIZ'

Erbaş, ''Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir” dedi.

'FITRATIN KODLARIYLA OYNAMAYIN'

Erbaş aile kurumu dokunulmaz ilan ederken, LGBT'lere saldırıyı şöyle sürdürdü: “İnsanın cinsiyetinin Allah tarafından belirlendiğini” iddia eden Erbaş, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar, sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar.

'CİNSİYET SEÇİMİ ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİLDİR, HADDİNİZİ AŞIP KULLUKTAN SAPMAYIN'

Erbaş sözlerini, ''Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir” şeklinde sonlandırdı.