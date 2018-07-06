Diyanet kadrolaşmaya doymuyor; 9 bin 500 kişi alınacak

Binlerce imam, müezzin ve öğretici atamaları yapılmış olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızların sayısının artmasına ihtiyaç olduğunu söyleyerek önümüzdeki aylarda 9 bin 500 kişiye daha kadro vereceklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada, hafızlık yapanların sayısının artmasına ihtiyaç olduğunu iddia ederek önümüzdeki aylarda 9 bin 500 kişiye daha kadro vereceklerini söyledi.

"Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış oişiye dalacağız." diyen Erbaş, hafızlığa olan ihtiyacı şöyle açıkladı:

"81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığına değinerek, "Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kuran-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kuran kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 binler civarında. Elhamdülillah. Milletimize hizmet ediyorlar. Milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kuran kurslarımızda kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kuran kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var."

