Diyanet: 4-6 yaş grubundaki çocuklar Kuran kursuna gelmeli

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, '12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kuran eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kur'an hizmeti veriliyor. İmkanlarınızı seferber edin, 4-6 yaş grubu Kuran kursuna gelsin çocuklar' dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans verdi.

Diyanetin hizmetleri ve amaçlarından söz eden İşleyen, 4-6 yaş grubu çocukların Kuran kursuna gelmesi gerektiğini savundu.

İşleyen konuşmasında şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak o kadar açıldı ki önümüz, bundan sonra iş bize, size düşüyor. 12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kuran eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kuran hizmeti veriliyor. İmkanlarınızı seferber edin, 4-6 yaş grubuna gelsin çocuklar. Bir çocuğun eğitime en müsait olduğu, yani zihninin en çok öğrendiği yaş 3 ila 6 yaş arasıdır diyorlar. Okul öncesi eğitime onun için devlet zorunluluk getiriyor. Çocuklarınızı o yaş grubunda Kuran kursu şeklinde düzenlenen kreşlerden istifade ettirebilirsiniz. Her caminin yanında mutlaka böyle bir merkez olmalı. 70 yaşında, 80 yaşında ablalarımızın, teyzelerimizin bile geldiği Kuran kurslarımız var. Sayıları artmalı. Bunlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.