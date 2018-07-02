DİSK ve TMMOB'dan Sivas açıklaması: Unutturmayacağız

Sivas katliamının 25'inci yıl dönümünde DİSK ve TMMOB'tan da birer açıklama yapıldı.

Sivas katliamının 25'inci yıl dönümünde DİSK ve TMMOB yönetim kurulu başkanları birer mesaj yayınladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yönetim kurulu adına genel başkan Arzu Çerkezoğlu bir mesaj yayınladı. Bundan tam 25 yıl önce Sivas'ta yaşanan katliamın acısının halen yüreklerde olduğununu vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Ve Sivas'ın ateşi 25 yıldır hiç sönmedi.

Sivas'ın ateşi sönmedi çünkü olayın gerçek yönlendiricileri yargı karşısına çıkarılmadı.

Sivas'ın ateşi sönmedi çünkü Madımak'ın yakılmasına göz göre göre müdahale etmeyenler, ettirmeyenler yargı karşısına çıkarılmadı.

Sivas'ın ateşi sönmedi çünkü faillerinin bir bölümü de zaman aşımı ile ceza almaktan kurtarıldı.

Sivas'ın ateşi sönmedi çünkü insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı mümkün değil iken, bu yargı kararı ülkeyi yönetenler tarafından hayırlı olsun denilerek karşılandı.

Sivas'ın ateşi sönmedi çünkü laikliğin ve demokrasinin üzerine yükselmiş bir cumhuriyeti bu topraklarda var etme borcumuz sürüyor.

Ölen canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, emeğin, barışın, laikliğin ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için mücadele kararlılığımızı ifade ediyoruz."

TMMOB BAŞKANI: GERİCİLİĞİ LANETLİYORUZ

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz da yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Gericiliğin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük katliamlardan birisi olan 2 Temmuz Sivas Katliamının üzerinden 25 yıl geçti. Çeyrek asır önce bugün 35 aydın, sanatçı, yurtsever, ilerici insan Madımak Oteli’nde vahşice yakılarak katledildi.

Sivas’ta katledilen yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile anıyoruz.

Ülke tarihimiz insanlığın ilerici değerlerine yönelik gerici, faşist saldırılar ve katliamlar ile doludur. Ankara’da gerçekleştirilen 10 Ekim Katliamı bütün acısı ile beraber bunun en yakın örneğidir.

Ülkemizde dinselleştirme eğitimde, kamusal ve toplumsal yaşamda hakim kılınmaktadır. Din, mezhep, inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. Gerici zihniyet ve yapılanmalar, emperyalizmin bölgemiz üzerinde uyguladığı politikalar içerisinde özel olarak geliştirilmekte ve örgütlenmektedir. Günümüz Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

TMMOB olarak 2 Temmuz Katliamını ve gericiliği lanetliyor, kimsenin düşünceleri nedeniyle katledilmediği, eşitlik, özgürlük ve adaletin egemen olduğu bir Türkiye için mücadele kararlılığımızı bir kez daha belirtiyoruz."