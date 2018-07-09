DİSK: Ne kaza ne kader, Çorlu'da yaşanan katliamdır

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın yankıları sürüyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, "Yaşananlar taşeron sisteminin ve kaldırılan güvenlik uygulamalarının sonucunda göz göre göre gelmiş bir katliamdır"dedi.

Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

Bir kez daha görülmektedir ki yaşananlar ne kaza, ne de kaderdir. Taşeron sisteminin ve kaldırılan güvenlik uygulamalarının sonucunda bu katliam göz göre göre gelmiştir. Teknik açıdan uygun yapılmayan ve kamu otoritesi tarafından uygun şekilde denetlenmeyen dolgu yapısı 1 yıl içinde zarar görerek çözülmüş; bu durumu fark edip katliamın önüne geçebilecek "yol bekçiliği” gibi emniyet tedbirleri ise maliyetli olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır.

Çorlu'daki katliam alınmayan güvenlik önlemlerinin ve altyapı hizmetlerinin taşeron firmalara devredilmesinin bir sonucu olarak yaşanmıştır. İnsan hayatından tasarruf edilmiş, 24 yurttaşımız önlenebilir bir sebepten ötürü hayatını kaybetmiştir.

Ülkemizde yaşanan her katliamın ardından şahit olduğumuz gibi bu katliamda da ilk "tedbir” olarak, üstelik insanların trende olan yakınlarına ulaşmaya çalıştığı bir sırada yayın yasağı getirilmiş; bir kez daha katliam değil, haberi engellenmiştir.

Yeni katliamların önüne geçebilmenin yolu yaşananlardan ders çıkarmak, sorumluluğu ve ihmali olanları yargılamak ve onlardan hesap sormaktır. Çorlu'da yaşananların son olmasını diliyor, katliamda ihmali olanlardan hesap sorulması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.