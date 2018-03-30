Dışişleri'nden İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinli eylemcilere saldırması hakkında açıklama yayınladı.

Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti, 365 Filistinli yaralandı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz. İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail'i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.