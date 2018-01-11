Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın baskıya son vermesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Parlamentosu'nun kabul ettiği şer'i yetkilere ilişkin yasa hakkında" açıklama yaptı

"Söz konusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan'ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yasa, Batı Trakyalı bir soydaşımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı dava üzerine hazırlanmıştır. Yunanistan'ın azınlıkla ilgili diğer AİHM kararlarını ayrım gözetmeksizin uygulamasını, bu çerçevede, azınlığın sivil toplum örgütlerini, isimlerini bahane göstermeden, tescil etmesini bekliyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan'ın son dönemde cezai soruşturmalar suretiyle seçilmiş müftülere yönelik baskılarını yoğunlaştırdığını üzülerek takip ediyoruz. Geçmişte, seçilmiş müftülere yönelik yetki gaspı suçlamasıyla açılan davalarda AİHM'in Yunanistan'ı beş kez suçlu bulduğunu da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, Yunanistan’ın geçmişten ders çıkartmasını ve seçilmiş müftülere yönelik uyguladığı hukuki baskıya son vermesini bekliyoruz."