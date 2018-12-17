Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esad ile çalışacağız demedim

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim." dedi.

Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" demişti.