Direnişin 24. gününde sanatçılardan Mephisto direnişi ziyareti

Mephisto Kitabevi’nin Beşiktaş mağazasında çalışan işçiler keyfi işten çıkarmalara, mobbing ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişini sürdürüyor. Direnişinin 24. gününde sanatçı Orhan Aydın, Cansu Fırıncı, Harun Güzeloğlu, Kardelen Pınar ve Yaşar Durak Mephisto işçilerini ziyaret etti.

Mephisto Kitabevi direnişçilerine bir destek de bugün sanatçılardan geldi. Son dönemde artan baskılar, düşük yemek ücretleri ve işten çıkarmalarla gündeme gelen Mephisto Kitabevi’nde emekçilerin başlattığı direniş 24. gününde.

Direnişinin 24. gününde sanatçı Orhan Aydın, Cansu Fırıncı, Harun Güzeloğlu, Kardelen Pınar ve Yaşar Durak Mephisto işçilerini ziyaret etti.

'KİTAPLAR SİZDEN GELİR HESAP SORAR'

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, haksızlığa adaletsizliğe karşı 24 gündür direnen Mephisto işçilerinin yanlarında olduklarını söyledi ve Mephisto'nun sahiplerine seslendi, ''Mephisto'nun sahipleri bilmemliler ki bu arkadaşlarımız yalnız kalmayacak, haklarını alana kadar onlarla birlikte olacağız. Buradan içeride kitabı basılan yazar arkadaşlara, kitapları basan yayıncılara ve onların okurlarına da çağrı yapıyorum. Direnen işçilerin haklarını savunmazsanız; o kitaplar, yazdıklarınız döner bir gün sizden hesap sorar'' dedi.

'PATRONLAR SATTIKLARI KİTAPLARI OKUSUN'

Yönetmen, oyun yazarı Harun Güzeloğlu; Mephisto kitapevinin sahiplerinin, sattıkları kitapları okumaları gerektiğini söyledi. Mobbing, işçi hakları, emek sömürüsü ne demek, o kitaplarda yazdığını söyleyen Güzeloğlu, kitapevinin patronlarına özellikle Komünist Manifesto'yu okumalarını tavsiye etti.

Oyuncu Cansu Fırıncı, Mephisto'nun patronlarının, sermayesine güvenmemesi gerektiğini çünkü işçi sınfının bir arada örgütlü mücadelesinin; çevreleriyle, dostlarıyla ördükleri dayanışmanın, patronlardan ve sermayeden güçlü olduğunu söyledi.

Müzisyen Kardelen Pınar, tüm müzisyenleri Mephisto işçileri ile ilgili olarak duyarlı olmaya çağırdı. Burada işçilerin koşullarını hangi müzisyen arkadaşına anlatsa, kölelik düzeni geri gelmiş diye tepkiler aldığını dile getiren Pınar, '' Bir akıl birliği var. Bu çok güzel. Çünkü bizde bu sömürü düzeninin içinde sömürülüyoruz. Lütfen Mephisto işçileri için duyarlı olalım'' diyerek sözlerini bitirdi.