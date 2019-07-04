Direnen TEFAŞ işçisi Hasan Güneş anlattı: 16 saat çalışmak ne demek?

TEFAŞ A.Ş’de çalışırken yazılı tebliğ yapılmadan, herhangi bir sebep gösterilmeden işten atılan Hasan Güneş, fabrikanın önünde tek başına yaptığı direnişin 14. gününde. Güneş, neden işten çıkarıldığını ve direndiğini soL'a anlattı.

Gebze’de kurulu bulunan Tosb-Taysad Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TEFAŞ A.Ş’de çalışırken yazılı tebliğ yapılmadan, herhangi bir sebep gösterilmeden işten atılan Hasan Güneş’in fabrika önündeki direnişi 14. gününde.

Daha önce geçirdiği bir kazada omuz ve dirseğinde güç kaybı oluştuğu için yüzde 47 engelli olan Hasan Güneş, fabrika önünde '‘Keyfi işten atmalara karşı direniyorum!’' diyerek bu saldırıyla karşılaşabilecek tüm işçiler adına direniyor.

'HAKSIZLIKLARA KARŞI SESİMİ ÇIKARDIĞIM İÇİN İŞTEN ATILDIM'

soL'a neden direnişte olduğunu anlatan Hasan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

''TEFAŞ Fabrikası işçilerin paydos saatinden çalıyor, işçilerin mesaisinden çalıyor, işçilerin sigortalı iş gününden çalıyor, devlete vereceği paydan çalıyor. Mesailerin gerçek saatleri işçilerin yevmiyelerine işlenmiyor. Mesai ücretlerini elden ödüyor. Devlete ödemesi gereken parayı ödemiyor demek ki.

DEVLET DENETLEMİYOR, OLAN İŞÇİYE OLUYOR

Nasıl olurda devlet bunu denetlemez? Bu kadar yaygara kopartılıyor, neden bir savcı üstüne vazife görüp de dava açmıyor? Tabi denetlemezsen işveren azar da azar, iş güvenliği sıfır, eldiven dahi vermekten kaçınıyorlar işçiye.

MOBBİNG, MESAİ ÜCRETLERİNİN ELDEN ÖDENMESİ VE TAM SAATLERİNİN VERİLMEMESİ...

Mobbing var, 16 saat çalışmak ne demek? En az gidiş geliş iki saat serviste zaman geçiyor. Geriye ne kaldı, 6 saat. İşçi 6 saat evinde uyuyacak mı, çocuklarla mı ilgilenecek ne yapacak? İşçinin canını hiçe sayan, sendikalaşmasına müsade etmeyen TEFAŞ, bu haksızlıklara karşı sesini yükselttiğim için beni işten çıkardı.''

Güneş'in engelililerin hakları için de sergilediği direniş, çevre fabrikalar ve iş arkadaşları tarafından da sahipleniyor. Güneş, polis tehdit ve baskılarına karşı direnişini ısrarla sürdürmekte kararlı. Sosyal medyada direnişi ve işten atılmasına dair paylaşımlar yapan Hasan Güneş, destek ve dayanışmalarla haksız işten atılmalara karşı direnişini büyütüyor.