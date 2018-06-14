Diploması yok: Lise mezunu sahte 'doktor' gözaltına alındı

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü olarak tanıtan Cüneyt Turan'ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Doktor dahi olmadığı halde insanlara yanlış sağlık bilgileri vererek tedavi etmeye çalışan sahte doktor gözaltına alındı. Sahte doktorun üniversitelere konuşmacı olarak gittiği, televizyon programlarına katıldığı anlaşıldı.

Kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu ve beyin sinir ve omurilik cerrahi bölümünde profesör olarak tanıtan Cüneyt Turan’ın lise mezunu olduğu ortaya çıktı.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre Cüneyt Turan kendini tıp profesörü olarak tanıtarak, katıldığı birçok ulusal kanaldaki sağlık programında, “1985-1986 yıllarında Almanya’da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve ABD’de beyin tümörleri üzerinde ihtisas yaptığını ve 10 binin üzerinde beyin tümörü ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini, 2006-2009 yılları arasında aktif çalışmaları olduğunu 2009’dan sonra da sadece misafir hoca olarak ameliyatlara iştirak ettiğini şimdiye dek hiç bir hastasının ölmediğini” anlattı.

ÜNİVERSİTELERE KONUŞMACI OLARAK GİTMİŞ

Cüneyt Turan’ın, üniversitelerde "Prof. Dr. Cüneyt Turan" sahte unvanıyla konuşmacı olarak katıldığı ve öğrencilere seminer verdiği tespit edildi.

HASTALARA YANLIŞ BİLGİLER VERMİŞ

Herhangi bir tıp eğitimi almayan Cüneyt Turan’ın hastaları insan sağlığı ve beyin tümörleri hakkında yanlış bilgilendirdiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda Turan’ın bazı hastaların ultrason ve tahlil sonuçlarına para karşılığı baktığı tespit edildi.

SAHTE PROFESÖR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lise mezunu sahte profesör Cüneyt Turan’ı gözaltına aldı.